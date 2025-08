Identificada mulher morta em casa, em Garibaldi

Foi identificada como Eleci Rejane Faleiro Rommel , 38 anos, a mulher encontrada morta em casa, em Garibaldi, nesta terça-feira (29). Segundo a Brigada Militar (BM), a vítima apresentava sinais de estrangulamento . O corpo estava no banheiro, na moradia localizada na Rua Saldanha Marinho, no bairro São Francisco.

O suspeito, ainda de acordo com a polícia, seria o companheiro dela , que foi preso por policiais militares no começo da tarde, logo após o crime.

Amiga há mais de cinco anos da vítima, Cátia Carniel da Silva diz que o sorriso largo era uma das marcas registradas de Eleci. Ainda de acordo com ela, a família havia mudado há pouco para o endereço. Anteriormente, eles moravam em um apartamento.

Eleci deixa duas filhas. Ela será velada a partir da manhã desta quarta-feira (30), no bairro Fenachamp. O sepultamento está previsto para as 16h, no cemitério municipal.