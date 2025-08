Homem é preso por armazenamento de pornografia infantil em Veranópolis

Os arquivos foram localizados em equipamentos que estavam no endereço do acusado

Segundo o delegado Marcos Vinícius Nespolo De David, a investigação identificou a utilização de um endereço IP, associado a uma conexão de internet instalada no município, vinculado ao compartilhamento de material de conteúdo relacionado à pornografia infantil. Com isso, foi realizado o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço do acusado e encontrados os arquivos.