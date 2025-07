Homem é preso com mais de 13 quilos de maconha na BR-116, em Caxias

Um homem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na BR-116 , em Caxias do Sul, na madrugada desta quarta-feira (9). Segundo a Brigada Militar (BM), durante a abordagem a um veículo, no bairro Jardim Iracema, foram apreendidos 13,5kg de maconha .

Armamento foi localizado no interior.

Oito armas apreendidas

Na terça (8) à tarde, um homem de 39 anos foi preso com oito armas de fogo no interior de Caxias do Sul.