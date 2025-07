Homem é preso com mais de 12 mil maços de cigarro em carro furtado em Vacaria

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com uma carga de 12,5 mil maços de cigarro de origem estrangeira transportados em um carro furtado na BR-285, em Vacaria.

De acordo com a PRF, o veículo Prisma, emplacado em Colombo, no Paraná, veio da área de fronteira com o Paraguai.