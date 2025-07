Um homem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Reolon, em Caxias do Sul, nesta segunda-feira (21). A Brigada Militar (BM) apreendeu com o suspeito, dentro de uma caminhonete, 17 tijolos de maconha, pesando 10,9 quilos, R$ 9,9 mil em dinheiro e um celular.