Homem é morto a tiros em condomínio de Bento Gonçalves

Um homem de 26 anos foi morto a tiros nesta terça-feira (29) no bairro Ouro Verde, em Bento Gonçalves . De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime aconteceu por volta das 18h30min, em um condomínio na Rua Bramante Mion.

A vítima foi encontrada morta com pelo menos oito marcas de disparos. Uma equipe do Samu foi chamada no local e atestou a morte. O homem não teve a identidade divulgada oficialmente.