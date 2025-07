Homem condenado por estupro de criança em 2021 é preso em Caxias do Sul 

Uma arma com registro vencido foi localizada com o homem preso.

O crime aconteceu em 2021, em Caxias do Sul. Conforme a Polícia Civil, a vítima tinha 12 anos na época. O homem preso era motorista de um ônibus escolar e a vítima era um dos passageiros. De acordo com a Draco, o crime ocorreu durante a prestação do serviço.