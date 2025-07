Foragido por assalto ao aeroporto de Caxias do Sul é preso em São Paulo

Polícia Federal e Polícia Militar de São Paulo prendem foragido. Polícia Federal / Divulgação

Um foragido pelo assalto ao Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, foi preso nesta segunda-feira (7) em Osasco (SP). Ele foi identificado na 2ª fase da Operação Elísios, que apura o crime que aconteceu em junho de 2024. Mais de 30 pessoas foram presas nas duas etapas da investigação.

De acordo com a Polícia Federal, o homem teria atuado na parte operacional e na logística do assalto. Os criminosos tentaram roubar cerca de R$ 30 milhões e conseguiram levar mais de R$ 14 milhões.

A nota da polícia também afirma que o investigado está associado a outros roubos da organização criminosa que coordenou o assalto. A investigação aponta que o crime foi uma colaboração entre Primeiro Comando da Capital (PCC) e a facção gaúcha Bala na Cara.

A prisão desta segunda contou com apoio da Polícia Militar de São Paulo.

Após 70 dias de investigação, a Polícia Federal finalizou a primeira fase da Operação Elísios com 17 pessoas indiciadas pela participação no crime, além da representação à Justiça Federal pelo sequestro de 19 contas bancárias e quatro imóveis.

Já na segunda fase, realizada em maio deste ano, a PF cumpriu 17 mandados de prisão preventiva, quatro de prisão temporária e 26 de busca e apreensão, além da determinação de bloqueio de ativos nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Relembre o crime

Na noite do assalto, a ação teve início um pouco antes das 19h, quando nove criminosos se aproximaram do aeroporto caxiense em três caminhonetes pretas – uma Frontier, uma Outlander e uma Santa Fé. O voo com os R$ 30 milhões chegaria às 19h na aeronave de modelo King Air C90 Gti.

Para acessar a pista, os bandidos uniformizados caracterizaram os dois primeiros veículos com emblemas da PF e acessórios como o giroflex. A intenção era enganar funcionários e vigilantes do terminal. O terceiro veículo ficou em frente ao portão 2 do aeroporto para servir de apoio na fuga.

A ação, como registraram as câmeras do Hugo Cantergiani, começou exatamente às 19h27min, no mesmo portão. Após três pessoas serem feitas refém, seguranças foram rendidos e obrigados a colocar o dinheiro nas caminhonetes. O grupo reuniu-se na Santa Fé para o início da fuga, mas foi surpreendido pela Brigada Militar. Na troca de tiros, o 2º Sargento da BM, Fabiano Oliveira, foi morto aos 47 anos.

Após o tiroteio, fugiram na Santa Fé e na Outlander com R$ 14,4 milhões. A Frontier ficou para trás com um dos criminosos mortos e R$ 15,6 milhões.