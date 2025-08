Em 10 dias, homem é preso pela segunda vez por furto a comércio em Caxias do Sul

Um homem de 23 anos foi novamente detido pela Brigada Militar (BM) na madrugada desta quarta-feira (30), suspeito de furtar um estabelecimento comercial na Rua Os Dezoito do Forte, no centro de Caxias do Sul. A prisão ocorreu por volta da 1h10min, quando policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (12ºBPM) localizaram o homem nas proximidades do local do furto.