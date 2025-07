Disputa entre criminosos pelo tráfico de drogas aumenta número de homicídios em Canela, aponta Polícia Civil

Polícia Civil investiga os casos. Reprodução / Polícia Civil

Com o assassinato de Ismael de Oliveira Duarte, 27 anos, na última segunda-feira (21), o município de Canela, na Região das Hortênsias, atingiu a marca de cinco homicídios em 2025. O que reforça a atenção das forças de segurança, entretanto, é que três desses crimes foram registrados somente em julho.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de um acirramento da disputa entre grupos criminosos rivais pelo tráfico de drogas da cidade neste mês. Além da proximidade cronológica, outro indício, segundo o delegado Vladmir Medeiros, é que as ocorrências têm característica de execução.

No caso mais recente, Duarte foi alvejado dentro de casa, que foi invadida durante a madrugada, no bairro Canelinha. No dia 3, também de madrugada, Jairo Ferle, 43, foi assassinado com tiros em uma residência no Vila Mina. O outro homicídio de julho foi na quarta-feira passada (16), no bairro São Rafael, onde Marcos André de Oliveira dos Santos foi baleado e morto.

— Entendemos que quando há grupos rivais pretendendo o mesmo território no comércio de drogas, por vezes, um movimento de um lado ou de outro pode desencadear uma série de outros fatos graves. Acontece o primeiro e, na sequência, outros — contextualiza Medeiros.

As investigações estão em andamento e sob sigilo. Com exceção da morte desta segunda-feira, houve a prisão de suspeitos por participação. A polícia ainda apura se a vítima de um dos três casos de julho possuía envolvimento ou não com o cenário de conflito entre criminosos.

— A intenção da Polícia Civil, mais do que fazer a prisão do executor, que eventualmente pode ser preso até em flagrante depois do fato, é responsabilizar quem está por trás desses crimes. Nosso trabalho de polícia judiciária é para angariar estes elementos de prova, que possam levar os criminosos à prisão — comenta o delegado.

"Já tivemos anos com mais crimes graves"

No dia 24 de junho, antes da ocorrência dos três homicídios, a Polícia Civil deflagrou operação em Canela contra grupos criminosos envolvidos em homicídios e tráfico de drogas, ocasião em que 46 mandados judiciais foram cumpridos e dois investigados presos.

De acordo com o delegado, a corporação está atenta e reúne as responsabilidades pela segurança da comunidade local e dos turistas que visitam a região. Ele reforça que o crime não respeita limites territoriais, o que exige respostas conjuntas dos órgãos de segurança entre os municípios das Hortênsias, como Gramado.

Medeiros aponta que, nos últimos anos, primeiro, segundo e terceiro escalões de lideranças do tráfico de drogas local foram presos. Contudo, há a formação de novos criminosos e, ainda, ordens que ultrapassam os muros do sistema prisional.

— Monitoramos os índices de criminalidade no município há pelo menos 13 anos. Posso dizer que já tivemos anos com mais crimes graves, mais homicídios, mais roubos a pedestres. Esses índices, nos últimos anos, estão com uma clara tendência de queda, estão sob controle — garante.