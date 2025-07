Depois de registrar três homicídios em 21 dias, Polícia Civil realiza a maior apreensão de drogas do ano em Canela

Droga já embalada tinha no rótulo a imagem de uma roda gigante em referência ao atrativo turístico da cidade.

A Polícia Civil de Canela prendeu na tarde desta quarta-feira (23) quatro homens em uma operação que desmontou um depósito de drogas em uma residência no bairro Eugênio Ferreira.

De acordo com o delegado Vladimir Medeiros, o local era utilizado como base para distribuição de grande parte da droga vendida na cidade e região .

No rótulo das embalagens, uma roda gigante estava impressa em alusão a uma das atrações turísticas de Canela. Além do brinquedo, as porções também traziam o símbolo de um aplicativo de tele-entrega, como uma referência à possibilidade da droga ser entregue a domicílio.