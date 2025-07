Como Caxias do Sul reverteu alta no começo do ano e zerou roubos ao comércio nos dois últimos meses

Resultado inédito na série histórica é atribuído ao trabalho estratégico e conjunto entre BM e Polícia Civil Porthus Junior / Agencia RBS

Crime atrelado à sensação de insegurança da comunidade e fonte de prejuízo a negócios, o roubo a estabelecimento comercial foi zerado nos últimos dois meses em Caxias do Sul. Uma marca inédita na série histórica e que foi impulsionada e é atribuída ao trabalho estratégico e conjunto entre Brigada Militar (BM) e Polícia Civil.

Na análise da série da Secretaria da Segurança Pública (SSP), iniciada em 2010, somente em julho de 2024 o município também zerou os roubos ao comércio. Além disso, em nenhum outro momento dentro do mesmo período a cidade somou dois meses consecutivos sem este tipo de ocorrência. Para termos comparativos, em 2015, no pico da insegurança na região, Caxias chegou a contabilizar 660 crimes, o que representa quase dois casos por dia.

Série histórica mostra a queda nos roubos a estabelecimentos comerciais. Pico deste tipo de ocorrência ocorreu em 2015, quando 660 casos foram contabilizados em 12 meses. Reprodução / Reprodução

A explicação das forças de segurança para o resultado está em um conjunto de fatores: aumento de efetivo, prisões de foragidos, decisões estratégicas, trabalho de inteligência, integração entre as polícias e uso da tecnologia, com mapeamento de ocorrências em tempo real. Outro apontamento é uma concentração de esforços após uma alta nos roubos no mês de janeiro. O primeiro mês do ano contabilizou 11 dos 15 casos de 2025.

À frente do 12º Batalhão de Polícia Militar (12° BPM), o tenente-coronel Márcio Borba Fernandes diz que a inserção de policiais a pé no eixo central de Caxias foi uma das ações imediatas realizadas pela BM para conter o crime no começo de 2025.

A estratégia foi possibilitada pela chegada de 100 novos policiais militares no ano passado. O déficit no efetivo do batalhão passou de cerca de 51% para 35%. Em maio, onze viaturas semiblindadas reforçaram a frota, garantindo uma resposta mais ágil a qualquer tipo de ocorrência no município.

— Fizemos ações de emprego desse novo pessoal com base no sistema de monitoramento que nos indica os horários e os locais de maior incidência, as chamadas zonas térmicas — explica o comandante.

Reprodução / Reprodução

Para além do acréscimo do material humano e veicular, Fernandes sinaliza para uma parceria com as entidades comerciais, no policiamento comunitário. Por meio de grupos em aplicativo de conversa, detalhes sobre suspeitos e crimes chegam mais rapidamente às autoridades:

— Chegando a informação, desencadeamos os mecanismos que nós temos, tanto ostensivos quanto de inteligência, para identificar autores — explica.

Em outro nível, as investigações permitem a identificação dos criminosos e a solicitação de pedidos de prisão à Justiça por parte da Polícia Civil. O delegado regional da Serra, Augusto Cavalheiro Neto, entende que a retirada de foragidos das ruas também impacta positivamente nos números relacionados ao comércio:

— Há um esforço de todas as delegacias distritais de Caxias, e especialmente a 1ª Delegacia de Polícia Distrital (1º DP), na captura de foragidos. Muitos deles, inclusive, têm condenações ou antecedentes por roubos. Acreditamos que ao tirar estes indivíduos de circulação, estamos colaborando para a redução do número dos roubos na cidade — aponta o delegado.

Até esta segunda (30), a Polícia Civil de Caxias do Sul realizou 379 prisões. Destas, 53 estão relacionadas ao crime de roubo e mais de 200 foram realizadas pela 1ªDP, que é responsável pelas investigações de crimes registrados na área central de Caxias.

Conter furtos e arrombamentos ainda é desafio

Alvos comum de confusão, os crimes de furto e roubo possuem características diferentes e são contabilizados em indicadores distintos pela SSP.

— O roubo é a subtração do patrimônio alheio mediante violência ou grave ameaça. Já o furto é a mera subtração do patrimônio. É aquela coisa que ainda acontece na cidade, que é o criminoso quebrar uma vitrine para levar as coisas de uma loja — exemplifica o delegado regional.

Segundo Cavalheiro, conter este tipo de delito, especialmente na região do bairro São Pelegrino, ainda é um desafio para as forças de segurança de Caxias. Em 2025, a Polícia Civil realizou 32 prisões por furto no município.

— Estamos trabalhando para alcançar o mesmo patamar dos roubos — garante.

Operações aumentam número de policiais nas ruas em horários críticos

Integração entre a Polícia Civil e a Brigada Militar é listada como um dos fatores para queda nos indicadores criminais, como o roubo ao comércio. SD Claudia / Divulgação

Estratégia que aumenta a sensação de segurança e inibe a ação de criminosos, a presença policial nas ruas de Caxias é fortalecida pelo efetivo do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO-Serra).

Chamada de Operação Fecha Quartel, a ofensiva coloca policiais militares de setores administrativos em horários e locais considerados mais sensíveis, tanto para o bem-estar da população quanto para os comerciantes.

— Nestas operações, conseguimos colocar mais aporte de efetivo na rua, garantindo que o comerciante feche o seu comércio, vá para sua casa, para que a pessoa vá para faculdade, retorne para a sua residência e veja mais policiamento na rua. Nós já fizemos mais de 29 Operações Fecha Quartel nesse ano, estamos cumprindo o nosso dever de casa — sinaliza o coronel Ricardo Moreira de Vargas, que comanda o CRPO-Serra.

A ação repressiva imediata, embasada no apoio e na troca de informações com os demais órgãos, é outra justificativa listada pelo comandante para a redução de crimes:

— A gente quer que o cidadão se sinta seguro em Caxias. E, para isso, precisamos fazer com que um evento que vai prejudicar não só o indicador, mas a sensação de segurança, seja imediatamente reprimido. E aí vem a integração, da troca de informações e de uma resposta forte tanto das polícias, quanto do poder judiciário em manter essas pessoas fora, isoladas da sociedade. Essa contenção nos permite trabalhar ações preventivas e não ficar toda hora prendendo as mesmas pessoas — completa Vargas.

Outros fatores relacionados à queda