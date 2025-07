Com apoio de drone, Brigada Militar flagra venda de drogas e prende suspeita de tráfico em Guaporé

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante na noite desta terça-feira (8), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Guaporé. A ação ocorreu por volta das 22h05min, no bairro Promorar, durante operação da Brigada Militar (BM) com apoio da equipe de Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (ROCAM).

Segundo informações do 3° Regimento de Polícia Montada (3° RPMon), a residência da suspeita já vinha sendo monitorada. Foram cerca de 10 abordagens a usuários que, conforme a polícia, teriam saído do local com porções de cocaína. Com auxílio de um drone, os agentes registraram movimentações suspeitas de pessoas acessando e logo saindo do imóvel.