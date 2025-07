Caxias do Sul tem queda no número de roubos e mortes violentas nos seis primeiros meses de 2025

Centro Integrado de Operações (CIOp) foi inaugurado em 2023 e é uma das ferramentas que contribui para a redução da criminalidade, segundo as forças de segurança e a prefeitura de Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nos primeiros seis meses de 2025, Caxias do Sul registrou queda em ao menos quatro indicadores relacionados à segurança pública. O levantamento leva em consideração o mesmo período do ano passado. Os números foram apresentados na tarde desta segunda-feira (7), em coletiva de imprensa conduzida pelo prefeito Adiló Didomenico e por representantes das forças de segurança do município.

Os chamados crimes violentos letais intencionais (CVLIs) — que incluem homicídios, feminicídios, latrocínios e mortes em confronto com a polícia, por exemplo — tiveram redução de 61% no comparativo com o primeiro semestre do ano passado. De janeiro a junho deste ano, foram 22 ocorrências deste tipo, contra 57 em 2024.

Atrelados à sensação de insegurança da comunidade e fonte de prejuízo, os roubos também reduziram consideravelmente. O maior percentual foi o roubo praticado contra o comércio, que passou de 26 no primeiro semestre de 2024 para 15 em 2025, uma queda, portanto, de 42%. Em maio e em junho, os registros deste tipo de crime foram zerados, uma marca inédita na série histórica da Secretaria da Segurança Pública (SSP), iniciada em 2010.

Na sequência, aparecem os roubos de veículo, com redução de 37% e os roubos a pedestre, que apresentaram queda de 33%. O primeiro passou de 68 nos primeiros seis meses de 2024, para 43 em 2025. Já o segundo saiu de 291 para 195 ocorrências, nos mesmos períodos analisados.

O prefeito destacou o trabalho integrado entre as forças de segurança do município e ressaltou a importância do Centro Integrado de Operações (CIOp), inaugurado em outubro de 2023. O sistema é composto por 400 câmeras de monitoramento consideradas de alta performance. Os equipamentos também permitem a fiscalização a longas distâncias.

— O cercamento eletrônico é uma ferramenta muito importante que está à disposição, mas todo esse equipamento não daria resultado se não fosse o trabalho integrado. Também temos que levar muito em conta o aparelhamento que o governo do Estado tem dado, tanto em termos de pessoal quanto de viatura e armamento — ressaltou Adiló Didomenico.

Para o prefeito, a iluminação pública também é outro fator que reforça a sensação de segurança da população e inibe a ação de criminosos. Até o momento, 39,9 mil pontos já foram modernizados com as luminárias LED, o que representa 76% do total. A finalização de todas as trocas deve ocorrer até outubro deste ano.

O que mais eles disseram

"Caxias do Sul vive, na série histórica dos últimos 15 anos, sem dúvida, o seu melhor momento em índices criminais, em todos os números. Esses quatro indicadores que foram passados pelo prefeito são os indicadores dos crimes mais violentos e que são permanentemente monitorados pela Secretaria da Segurança Pública. E nos quatro, nós temos redução. Principalmente nos homicídios, (uma queda que vem ocorrendo) desde o segundo semestre do ano de 2024".

Augusto Cavalheiro Neto, delegado regional da Serra

"Acho que é importante também a gente destacar alguns números de produtividade do 12 (12° Batalhão de Polícia Militar). Conseguimos apreender 146 armas neste ano, um crescimento de 75% em comparação com 2024. A gente também teve 1.205 flagrantes, um crescimento de 23%. E também cabe destaque à questão da apreensão de drogas, que é um indicador em que se utiliza muito do cercamento eletrônico. Tivemos ali um avanço de 368% em relação a 2024, no mesmo período".

Jorge Elci Moura da Fontoura, capitão do 12°BPM

"O Ciop tem sido fundamental na redução de índices, onde os órgãos de segurança têm se utilizado e muito (...) Também cabe destacar que a Guarda Municipal prendeu 153 foragidos (nos últimos meses), sendo 88 no ano passado e 65 neste".

Paulo Roberto Rosa da Silva, secretário de Segurança Pública e Proteção Social