Casal paraguaio é preso por associação e tráfico de drogas em Serafina Corrêa 

Comunicação Social do 3º RPMon / Divulgação

Uma ação da Operação Cerco Fechado, realizada na noite do sábado (5), resultou na prisão de um casal por associação e tráfico de drogas, em Serafina Corrêa. Segundo a polícia, o caso aconteceu no bairro Aparecida. Os suspeitos são naturais do Paraguai.