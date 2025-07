Brigadiano flagrado atirando em homem algemado em Bom Jesus é indiciado por homicídio

Gravação mostra momento em que Maciel é atingido por disparos. Reprodução / Reprodução

Quatro brigadianos foram indiciados pela Polícia Civil pelo caso que envolve a morte de Geovane Matias Maciel, 19 anos. O inquérito foi concluído e remetido à Justiça nesta sexta-feira (18). O crime aconteceu no dia 4 de março deste ano, no acostamento da rodovia BR-285, em Bom Jesus, na Serra.

Conforme comunicado pela Polícia Civil de Vacaria, o soldado da Brigada Militar (BM) que aparece em vídeo atirando contra a vítima foi indiciado por homicídio qualificado e fraude processual, crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade. O policial foi identificado como Emerson Brião e está preso de forma preventiva em uma unidade militar de Porto Alegre.

Outros três policiais militares que participaram da abordagem foram indiciados por prevaricação e fraude processual. O trio foi identificado como Bruno Moogen Souza Ramos, Geremias Pezzi Paim e André Remonti.

O caso

Na época do crime, conforme aponta a investigação, os soldados apresentaram a ocorrência como legítima defesa. Na versão dos brigadianos, Maciel teria tentado atacá-los com uma faca. O homem foi morto com quatro disparos de arma de fogo.

Contudo, em julho, a investigação foi reaberta após o envio de um vídeo ao Ministério Público, do qual o Grupo de Investigação da RBS (GDI) teve acesso. A gravação mostra Maciel rendido e algemado, no momento em que é atingido pelo disparos.

Segundo o comunicado da Polícia Civil, após o conhecimento do vídeo, foram realizadas análise de laudos periciais de necropsia e balística, oitivas, novo chamamento das testemunhas e dos investigados, além da requisição da perícia do vídeo. Os laudos periciais de necropsia e balística, conforme o inquérito, confirmam que os projéteis foram disparados por uma arma de um dos policiais.

De acordo com as investigações, "a versão inicial apresentada era inverídica e que os policiais militares envolvidos teriam inovado a cena do crime, fornecendo informações incorretas sobre o local exato da abordagem com o objetivo de obstruir as investigações e se eximir da responsabilidade criminal".

Contrapontos

O que dizem Mauricio Adami Custódio e Ivandro Bitencourt Feijó, advogados dos PMs André Remonti, Jeremias Paim e Bruno Moojem Ramos:

"As versões prestadas na Delegacia de polícia não foram idênticas. O formato de depoimento nessa fase de inquérito, quando ele é prestado em tomadas de perguntas em papel, diferenciando-se de áudio e vídeo acaba por receber por parte do redator do depoimento muitas frases análogas, facilitando o processo de tomada de depoimento.

Substancialmente os depoimentos reproduzem uma pessoa violenta, armada e com histórico de crimes que chocaram Bom Jesus. Isso é fato.

Qualquer pessoa que preste depoimento perante um delegado de polícia permanece em uma sala, separado dos demais depoentes. Não há condições nem muito menos possibilidade de acerto de versões. Os depoimentos são sintéticos de um fato complexo e que despendeu dias anteriores de intenso trabalho de captura. Na versão da delegacia, resumem-se os pontos necessários.

Portanto, ninguém pediu nem foi combinada versão alguma.

Sobre o uso das algemas, o vídeo é uma prova dentre as diversas que foram produzidas na investigação. Importante observarmos que os quatro policiais ocupam posições diferentes em ângulos diferentes.

Bruno Moojen, estava de costas para o fato. Orientando a sinalização do trânsito, alheio a qualquer circunstância naquele momento. Não tinha condições de evitar nem sequer saber o conteúdo da decisão de tiro do colega Brião.

Jeremias não finalizou a algemação, colhido de surpresa não conseguindo finalizar no momento, tanto que ele retira rapidamente suas mãos pelo movimento do corpo, não tendo a compreensão nem condição de responder pela ação naquele momento do seu colega.

André, se encontrava mais afastado, com a atenção voltada para o interior do carro concomitante encoberta à visibilidade do momento da ação dos disparos.

O vídeo não mostra todo o desdobrar nem o anterior fato, por isso que existem circunstâncias que são complexas e não se provam apenas com um recorte."

O que diz Fábio Silveira, advogado do PM Emerson Brião:

"No momento, não vamos nos manifestar."