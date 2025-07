Após tiros, dupla é presa com espingarda, munições e coletes balísticos no interior de Caxias

A Brigada Militar (BM) prendeu dois homens, de 30 e 28 anos, com armamento e drogas em Fazenda Souza, no interior de Caxias do Sul, na noite desta quinta-feira (24). A polícia foi acionada, por volta das 22h10min, para atendimento à ocorrência de disparos de arma de fogo nas proximidades da Estrada Fazenda Souza.