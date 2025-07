Após perseguição policial, blogueiro é preso por suspeita de fraude e descumprimento judicial em Gramado

Um blogueiro residente de Gramado foi preso na tarde desta sexta-feira (18) após tentar fugir de uma abordagem policial. O caso aconteceu no centro de Gramado. Conforme o delegado de polícia Vladimir Medeiros, responsável pela investigação, a prisão foi decretada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Canela, a pedido da Polícia Civil.

Segundo a polícia, o homem, que não teve a identidade divulgada, estava em uma caminhonete importada de alto padrão. A procedência do veículo é investigada, isso porque há indícios de compra fraudulenta. Ao revistar o veículo, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo, ou seja, uma arma falsa.

Durante o inquérito, os agentes encontraram indicativos que o blogueiro teria se aproveitado de uma suposta afiliação a uma empresa financeira para oferecer empréstimo de baixo valor para uma vítima . A pessoa em questão estava com dificuldades financeiras.

Com o pretexto de formalizar a transação financeira, o blogueiro teria ido até a casa da vítima e pedido uma foto do rosto dela. Depois do encontro, a vítima recebeu o valor acordado em sua conta bancária, assim como um e-mail da suposta empresa financeira.