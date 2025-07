Adolescente de 15 anos é morto a tiros em Caxias do Sul

Um adolescente foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (14) em Caxias do Sul. Ele foi identificado como Bernardo Eliel Machado Rodrigues, de 15 anos. A Brigada Militar (BM) foi acionada por volta das 23h30min, na Rua Assis Rodrigues de Lima, no bairro Reolon.

No endereço, os PMs encontraram a vítima já morta. De acordo com a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), Rodrigues caminhava pela rua quando recebeu tiros de pistola 9mm . Segundo relatos dados à BM, os disparos foram efetuados por duas pessoas , que fugiram na sequência.

A DPHPP investiga as circunstâncias do crime. O sepultamento está marcado para quarta-feira (16), às 9h, no Cemitério Público Municipal.