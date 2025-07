4º Batalhão de Polícia de Choque de Caxias do Sul recebe quatro viaturas semiblindadas

As novas viaturas serão utilizados nas ações de patrulhamento e enfrentamento à criminalidade.

O 4º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar (4º BPChq), de Caxias do Sul, recebeu nesta sexta-feira (25) quatro novas viaturas semiblindadas. Os veículos são do modelo Pajero Sport, a diesel e com tração 4x4.