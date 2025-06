Três crânios são encontrados no Loteamento Vila Amélia, em Caxias do Sul

Três crânios foram encontrados no Loteamento Vila Amélia, em Caxias do Sul, na tarde desta terça-feira (3) . O loteamento fica próximo ao bairro Desvio Rizzo. A ossada estava em uma área de mata, próximo à Rua Cristiano Ramos de Oliveira.

A área foi isolada pela Brigada Militar (BM), e a ossada foi removida pela equipe do Instituto Geral de Perícias (IGP) de Caxias. De acordo com a comunicação da BM, os crânios foram encontrados por um grupo de crianças que brincava na praça próxima ao local de mata.

Conforme o coordenador do IGP em Caxias, Airton Carlos Kraemer, os crânios são encaminhados, agora, para análise. Eles ficam sob responsabilidade da divisão de antropologia forense.

A investigação do caso fica com a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP). O titular, Caio Márcio Fernandes, explica que serão analisados pontos como o estado de conservação dos crânios, há quanto tempo estão nesse estado e se existe resquício de partes moles, como pele ou cabelo. A perícia também deve analisar se existe indícios de morte violenta. Não havia outros tipos de restos mortais com os crânios.