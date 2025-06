Suspeito de matar homem morre em confronto com a Brigada Militar, em Serafina Corrêa

Uma pistola calibre 9 milímetros, com numeração suprimida, foi apreendida pela BM.

Um homem, identificado como Fábio Josué dos Santos Valim, 19 anos, morreu em um confronto com a Brigada Militar no começo da tarde desta sexta-feira (27), em Serafina Corrêa. Segundo a polícia, ele é suspeito de assassinar Fredy Gonzales Barreto, 23, momentos antes, dentro de uma casa na Rua das Hortências, bairro Santa Lúcia 1.

O confronto ocorreu durante a fuga de Valim. O motorista do veículo usado no homicídio, um homem de 28 anos, tentou fugir pela zona rural do município, se envolveu em um acidente e foi capturado após cerco policial.