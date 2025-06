Suspeito de induzir adolescente de Bento Gonçalves a praticar automutilação é preso no Ceará

Segundo a polícia, a vítima relatou que estava se relacionando virtualmente com o suspeito por uma plataforma de mensagens. O homem teria obrigado a jovem a escrever o nome dele no peito com uma lâmina de barbear.

A partir das investigações realizadas com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, o suspeito foi localizado no Ceará.