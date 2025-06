Quase 80 quilos de maconha são apreendidos em Caxias do Sul

Quase 80 quilos de maconha foram encontrados em uma residência no bairro Salgado Filho, em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (4). A droga foi localizada a partir de uma operação do 4º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar (4º BPChq). Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a comunicação do Choque, a operação tinha como alvo um grupo criminoso responsável pela distribuição e comercialização de entorpecentes na cidade. Em conjunto com o 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o suspeito de transportar drogas de Santa Catarina para Caxias foi abordado no município e admitiu ter deixado a droga na residência, utilizada como um depósito.