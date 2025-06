Proprietários de clínica de reabilitação de Farroupilha são presos por suspeita de tortura e cárcere privado

Polícia Civil em busca e apreensão em clínica de Farroupilha. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 31 anos e uma mulher de 40 foram presos nesta quarta-feira (25) em Farroupilha. De acordo com a Polícia Civil, eles são administradores de uma clínica para dependentes químicos e são investigados por crimes como tortura, maus-tratos, extorsão e cárcere privado.

Segundo o delegado Fernando Cruz Alexandre, titular da Delegacia de Farroupilha, a clínica não foi interditada, mas o município reavaliará o alvará do local nos próximos dias.

De acordo com a Polícia Civil, a maioria dos pacientes foi internada de forma irregular na clínica, o que configuraria situação de cárcere privado. Segundo o delegado, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, dezenas de pessoas relataram estar no local contra a própria vontade, sem ordem judicial ou indicação médica, o que é solicitado nesses casos.

O delegado de Farroupilha estima dezenas de pacientes foram resgatados (o número exato está sendo apurado). Eles foram encaminhados às suas famílias ou cidades de origem, com acompanhamento da Assistência Social. O inquérito policial tem previsão inicial para ser concluído em 25 dias.

Conforme nota da Polícia Civil, grande parte das internações ocorria à força e alguns internados teriam sido obrigados a assinar o termo de internação voluntária. A investigação também indica que as pessoas seriam dopadas e permaneceriam desacordadas por dias. Ao recobrarem a consciência, elas seriam obrigadas a executar todas as atividades do residencial, como limpeza, cozinha, manutenção e cuidados com outros internos, sem qualquer remuneração ou desconto na mensalidade.

A investigação relata que os internos eram proibidos de sair da clínica e se tentassem fugir, seriam perseguidos, recapturados e agredidos. Por conta dessas situações, a polícia apura crimes como lesão corporal, maus-tratos, sequestro e cárcere privado, tortura e extorsão.

Relatos apontam tortura e extorsão, segundo polícia

Em nota, a Polícia Civil detalha os casos que teriam ocorrido nas duas unidades da clínica que existem na cidade. Entre eles, o caso de um idoso de 91 anos, que estaria irregular na clínica e ficaria sob cuidado de outros pacientes. Ao fraturar o fêmur, ele teria sido levado a atendimento médico três dias depois, em Caxias do Sul.

A investigação também relata que "práticas sistemáticas de tortura" ocorreriam. Entre elas, um dos pacientes relatou que teria sido dopado com substância desconhecida, mantido desacordado por dias, amarrado, agredido e sem receber atendimento médico.

Em outro depoimento, um interno afirmou que, além de agressão com chutes e socos, ele teria sofrido sufocamento por meio da aplicação de água no rosto enquanto permanecia com uma fronha cobrindo a cabeça. Conforme o paciente, ele também teria sido esganado e teria as partes íntimas atingidas de forma violenta.

A investigação cita ainda que uma família só teria conseguido retirar um paciente da clínica depois de pagar R$ 13 mil, o que foi apontado como prática de extorsão pela Polícia Civil.

A ação da Delegacia de Polícia de Farroupilha contou com o apoio do Ministério Público e da Assistência Social do Município, e mobilizou cerca de 13 policiais civis.

A reportagem tenta contato com a instituição. Caso haja manifestação, será incluída no texto.