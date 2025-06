Policial militar é condenado por crimes sexuais em Bento Gonçalves

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, os crimes ocorreram entre setembro e outubro de 2023. O caso veio à tona após uma denúncia anônima recebida pelo Disque 100 e encaminhada ao Conselho Tutelar. A denúncia indicava que menores de idade estariam sendo aliciadas por um homem que se identificava como policial, em um imóvel localizado em frente à Delegacia de Polícia. Durante as diligências, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) identificou uma adolescente no local, onde já havia indícios de que funcionava uma casa de prostituição.