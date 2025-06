Polícia investiga suposto caso de estupro na EPI Imigrante, em Caxias do Sul

A Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) investiga o suposto caso de estupro contra adolescente que teria ocorrido na EPI Imigrante, às margens da BR-116, em Caxias do Sul. O crime teria ocorrido no fim de tarde da segunda-feira (23), conforme o boletim de ocorrência.

De acordo com a delegada Aline Martinelli, há um inquérito instaurado para apurar o caso.

Leia Mais Em dois dias, municípios da Serra devem registrar volume de chuva superior à média mensal

Segundo descreve o documento, a adolescente de 16 anos teria contado à mãe sobre o crime apenas na noite de terça (24). Na quarta (25), a mãe procurou a Polícia Civil.

O boletim de ocorrência afirma que o crime teria ocorrido em um banheiro da EPI Imigrante. Segundo o registro, a jovem recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central na noite de terça.

Em nota, a prefeitura de Caxias, que é responsável pela segurança nas EPIs, afirma que está colaborando com as investigações. Segundo o município, há câmeras do sistema de monitoramento do Centro Integrado de Operações (CIOp) no local. Confira abaixo: