Polícia investiga caso de homem encontrado morto em São Virgílio, em Caxias do Sul

A Polícia Civil investiga a morte de um homem que foi encontrado no início da madrugada deste sábado (21), em Caxias do Sul. De acordo com a Brigada Militar (BM), a vítima foi localizada na Estrada Municipal Santo Bortolini, no bairro São Virgílio, depois de um motorista, que teria atingido o corpo, acionar as forças de segurança.