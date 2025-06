Polícia indicia proprietário e outras quatro pessoas pela morte de mulher que caiu do 2° andar de academia em Caxias

A Polícia Civil concluiu nesta sexta-feira (13) o inquérito que investiga a morte de Denise de Oliveira, 45 anos, que morreu ao cair do segundo andar da academia Motivida, no bairro Esplanada, em Caxias do Sul. O caso ocorreu na noite do dia 19 de março, enquanto a aluna treinava no estabelecimento. Segundo a polícia, ela caiu de um aparelho chamado de graviton, chocou-se de costas contra uma janela de vidro, que rompeu, e, com isso, ela caiu do prédio.