Número de veículos roubados diminui, mas Polícia Civil identifica aumento de fraudes contra seguradoras em Caxias

Foram nove fraudes identificadas nos cinco primeiros meses de 2025. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O número de veículos roubados apresentou uma queda de 42% em Caxias do Sul nos cinco primeiros meses de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a maio foram registrados 37 casos, com 30 automóveis recuperados, contra 64 em 2024 — 40 foram recuperados. Por outro lado, as fraudes nos registros de ocorrência, que causam prejuízo às seguradoras, aumentaram em 28,5%.

Conforme o delegado Luciano Righes Pereira, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), os casos de roubo de veículos recebem atenção especial pois podem evoluir para o latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Segundo Pereira, a queda tem acontecido, principalmente, pela integração das forças de segurança. Além disso, a Draco também monitora os grupos envolvidos nestes crimes e, em 2025, 27 pessoas foram presas pelo delito.

— Não é somente o ladrão do veículo. Vamos identificar todo o esquema criminoso, quem está coordenando, que geralmente é de dentro do presídio. Vamos também pela cadeia do que pode acontecer com esse veículo: o roubo, a própria receptação e o que pode se fazer com as peças — afirma o titular da Draco.

Mesmo com a queda, a Draco identificou aumento na fraude nos registros, que trazem prejuízos principalmente para as empresas de seguro. Nos cinco primeiros meses do ano passado foram sete casos. Já no mesmo período de 2025, foram nove.

De acordo com o delegado, o modo de atuação é o seguinte: as supostas vítimas entregam os veículos para outra pessoa ou os abandonam em determinado local, com a combinação de que alguém vá buscar na sequência. Depois de um tempo, é registrada a ocorrência na Polícia Civil.

Os proprietários de veículos que registraram falsamente os boletins de ocorrência podem ser indiciados por falsa comunicação de crime e pelo crime de fraude ao seguro, nos casos em que comunicaram o suposto roubo às empresas seguradoras.

— O problema é que (também) interfere na comunidade inteira com o aumento do seguro. O seguro vai repassar esse gasto que teve com os roubos. Isso vai interferir para todos, vai aumentar o seguro da região.