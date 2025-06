Homem suspeito de matar mulher em Riozinho é preso pela Brigada Militar em Caxias do Sul

Vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Polícia Civil / Divulgação

A Brigada Militar (BM) de Caxias do Sul prendeu, na manhã deste sábado (28), um homem de 31 anos suspeito de ser o autor de um feminicídio em Riozinho, no Vale do Paranhana, durante a madrugada. A vítima é uma mulher de 24 anos que foi morta a tiros por volta das 4h.

Segundo a Polícia Civil, o casal voltava de carro de São Leopoldo, na Região Metropolitana, quando teria iniciado uma discussão a cerca de 300 metros do local em que residiam. O homem teria parado o carro, mandado a mulher e o filho, uma crianca de cinco anos, descerem do veículo. Em seguida, o suspeito atirado duas vezes contra a companheira.

A criança não ficou ferida. Familiares e vizinhos chegaram ao local logo após o crime, de acordo com a RBS TV e o g1 RS.

Crime aconteceu por volta das 4h, em Riozinho. Polícia Civil / Divulgação

Segundo a BM, após o crime o homem fugiu para a Serra. Ele foi localizado no bairro Forqueta, na casa casa de um familiar. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O nome da vítima não foi informado oficialmente.

— A partir do momento que houve a notícia do feminicídio, houve uma intensa troca de informações entre as forças de segurança da Serra, envolvendo as delegacias de Taquara, Riozinho, Caxias do Sul, Brigada Militar. Assim, foi possível rastrear a rota de fuga do investigado, que foi localizado em Caxias e preso em flagrante — diz o delegado Fabio Peres, responsável pelo caso.

Leia Mais Homem torturado por dono de haras em Farroupilha nunca mais voltará a trabalhar e há quatro anos faz tratamento psicológico, diz promotor