Homem com 65 passagens pela polícia é preso novamente em Caxias do Sul

Mala que seria alvo de furto no Centro de Caxias do Sul.

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (30), no Centro de Caxias do Sul, pela tentativa de furto de uma mala. De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Proteção Social (SMSPP), o suspeito tem pelo menos 65 passagens pela polícia.