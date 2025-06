Guarda Municipal prende homem suspeito de furtar máquina de lavar da UPA Central de Caxias 

A Guarda Municipal de Caxias do Sul prendeu um homem de 28 anos suspeito de furtar uma máquina de lavar da UPA Central, na quarta-feira (4). O crime aconteceu por volta de 2h30min, mas só foi identificado no começo da manhã por servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com a ajuda das imagens de câmeras de segurança e as características do suspeito, os agentes da Guarda Municipal iniciaram as buscas. O homem foi localizado no fim da manhã de quarta-feira, na região do bairro Marechal Floriano. Ele foi encaminhado à delegacia pelo crime de furto.