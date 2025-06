Em segunda fase de operação, Polícia Civil de Caxias mira em crime de lavagem de dinheiro de organização que age na Serra

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul cumpriu mandados de busca e apreensão em seis cidades gaúchas e em Florianópolis (SC) na segunda fase da Operação Guerra ao Terror . A ação teve o objetivo de descapitalizar uma organização criminosa com atuação na Serra gaúcha.

Durante a execução das medidas judiciais nesta terça-feira (17), foram sequestrados 11 imóveis — avaliados em aproximadamente R$ 8 milhões — e 24 veículos. O sequestro é uma medida cautelar penal que tem objetivo colocar restrição na movimentação financeira do bem.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Capão da Canoa, Arroio do Sal, Cidreira e também em Florianópolis (SC), locais em que o grupo, segundo a Draco, mantinha atuação financeira.

Investigação identificou movimentação de mais de R$ 150 milhões

Segundo a Draco, as investigações identificaram que a organização criminosa movimentou mais de R$ 150 milhões, com origem do tráfico de drogas e de armas.