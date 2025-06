Dois homens são presos por suspeita de tráfico de drogas em Caxias do Sul

Dois homens, de 32 e 19 anos, foram presos nesta terça-feira (10), no bairro Fátima, em Caxias do Sul, por suspeita de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo artesanal. As prisões ocorreram em operação, a segunda fase da Operação Boteco Azul, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil.