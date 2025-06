Criança de 10 anos é mordida por cachorro dentro de escola de Vacaria

A Polícia Civil de Vacaria instaurou inquérito para apurar o caso de uma criança de 10 anos que foi mordida por um cachorro dentro de uma escola . Foi na terça-feira (3), por volta das 16h, mas a ocorrência só foi registrada no final de semana.

A mordida, segundo a polícia, foi na altura do tórax, mas, segundo a mãe da criança, não foi mais grave porque, com o frio, a criança estava com roupas grossas.