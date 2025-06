O corpo de uma mulher de 48 anos, identificada como Marivone da Fonseca Rodrigues, foi encontrado dentro de uma residência no bairro Ouro Verde, em Bento Gonçalves , na noite de sábado (31).

De acordo com a delegada Raquel Peixoto, o corpo não apresentava sinais de violência física e foi encaminhado pra necropsia, como parte do protocolo.

A ocorrência foi atendida pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar do município, além da Polícia Civil.