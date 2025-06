Adolescente esfaqueado por colega em Vacaria apresenta melhora, mas permanece internado em estado grave

De acordo com Defaveri, a motivação do crime foi um desentendimento durante o período de aula, e o agressor teria agido com premeditação no retorno para casa, dentro de um ônibus escolar. O caso foi registrado por volta das 12h30min, na região do bairro Distrito Industrial. A vítima foi levada ao hospital, submetido à cirurgia, onde permanece.