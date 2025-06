Adolescente é apreendido após esfaquear colega em ônibus escolar em Vacaria

Faca apreendida com adolescente no ônibus escolar, em Vacaria.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido em Vacaria após esfaquear um colega dentro de um ônibus escolar , no início da tarde desta terça-feira (17). A vítima também tem 16 anos e está em estado grave em um hospital do município dos Campos de Cima da Serra , conforme a Polícia Civil.

Segundo o delegado Gustavo Costa do Amaral, o adolescente atacou a vítima durante uma briga que aconteceu no ônibus. A arma utilizada foi apreendida. O motivo do desentendimento não foi detalhado.