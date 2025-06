Acusado de sequestro e homicídio no Acre é preso em Canela

Um jovem de 19 anos, acusado de sequestro e homicídio no Acre, foi preso nesta sexta-feira (6) pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul, com apoio da Delegacia de Canela, em uma residência no bairro Canelinha. Ele tinha mandado de prisão expedido por uma Vara Criminal do Acre.