Três pessoas são presas e dois adolescentes apreendidos por sequestro e extorsão de motorista de app de Caxias

A Polícia Rodoviária Estadual prendeu três pessoas e apreendeu dois adolescentes por sequestro e extorsão de um motorista de aplicativo (app) de Caxias do Sul. As cinco pessoas foram detidas no começo da tarde de sexta-feira (30), no km 222 da RS-453 (Rota do Sol), em São Francisco de Paula. Eles estavam em um veículo Celta roubado da vítima.

A ocorrência que resultou nas prisões e na recuperação do veículo se iniciou ainda na madrugada de sexta, quando o motorista de aplicativo foi chamado para fazer uma corrida em Caxias do Sul. Três pessoas entraram no veículo e, durante o percurso, anunciaram o assalto.

O trio, formado por dois homens e uma mulher, realizou transferências via Pix da vítima para outras contas bancárias. Eles também pegaram valores em espécie e seguiram em direção à Rota do Sol, juntamente com o motorista de app.

Segundo o tenente Dejair Nunes da Fonseca, oficial de serviço do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3°BRBM), o motorista chegou a ser levado para uma casa e amarrado. No fim da manhã de sexta-feira, o homem foi deixado na região do Apanhador pelos criminosos. Ele conseguiu pedir ajuda da polícia e foi conduzido à delegacia de Caxias do Sul.

Esposa registrou o desaparecimento do motorista

No início da manhã de sexta-feira, a esposa do motorista de aplicativo registrou o desaparecimento dele junto à Polícia Civil. Segundo o relato dela, o companheiro não atendia às ligações e nem respondia às mensagens desde as 6h30min. Ela também informou que foi notificada que o dinheiro da conta bancária do casal havia sido transferido, via Pix, para uma mulher.

As prisões e o desfecho da ocorrência

Segundo o tenente Fonseca, uma viatura passava pelo km 222 da Rota do Sol, no começo da tarde de sexta-feira, quando visualizou o Celta parado no acostamento da via.

Os policiais, então, realizaram a abordagem dos cinco ocupantes e descobriram que um dos adolescentes estava na condição de foragido de uma das unidades da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase).

Ainda conforme o tenente, uma porção de drogas e uma balança foram localizadas no carro. Os envolvidos também se contradiziam nas informações prestadas, o que gerou mais desconfiança da equipe da Polícia Rodoviária Estadual.

A partir da consulta da placa do carro, os policiais, então, chegaram na ocorrência de desaparecimento do motorista de aplicativo e ao caso de sequestro. Os cinco foram encaminhados à delegacia de São Francisco de Paula e, posteriormente, para Gramado.