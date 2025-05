Transportando agrotóxico proibido no Brasil, motorista tenta fugir de abordagem usando "cortina de fumaça" em Vacaria; veja o vídeo

O material estava em um Gol emplacado em Campo Erê (SC). De acordo com a PRF, o motorista desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir utilizando um dispositivo que criava uma cortina de fumaça.

O herbicida estava armazenado no porta-malas e no assoalho do veículo, que teve os bancos dos passageiros retirados para acomodar a mercadoria.