Suspeito de tráfico morre em confronto com a polícia no interior de Caxias do Sul

Equipes encontraram ponto em Vila Oliva, no interior de Caxias do Sul.

Em operação nesta sexta-feira (16), equipes do 4º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar (4º BPChq) localizaram um ponto de tráfico em Vila Oliva, no interior de Caxias do Sul. Um suspeito, identificado como Felipe Mattos das Dores, 32 anos, natural de Guaíba, teria tentado fugir e entrado em confronto com a polícia, conforme comunicação das autoridades. Ele morreu no local.