Suspeito de roubar veículo morre em confronto com a polícia, em Caxias do Sul

Um homem que não teve a identidade divulgada oficialmente foi morto após confronto com a Brigada Militar (BM) na manhã deste sábado (17) no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul. Ele era suspeito de ter roubado um veículo.

Esta foi a segunda morte por confronto com a polícia em menos de 24 horas. Na noite de sexta-feira (16), equipes do 4º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar (4º BPChq) localizaram um ponto de tráfico em Vila Oliva, no interior de Caxias do Sul. Um suspeito, identificado como Felipe Mattos das Dores, 32 anos, natural de Guaíba, teria tentado fugir e entrado em confronto com a polícia. Ele morreu no local.