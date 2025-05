Suspeito de atear fogo na casa de ex-companheira em Farroupilha é preso; mulher que perdeu residência pede ajuda 

A residência era da própria vítima, onde ela morava com seus dois filhos, de 9 e 17 anos. Divulgação / Divulgação

Um homem de 44 anos foi preso em Porto Alegre nesta segunda-feira (5) por ser o principal suspeito de atear fogo na residência da ex-companheira em Farroupilha, no dia 13 de abril. A vítima estava na casa, mas conseguiu sair a tempo, sem ferimentos. Agora, ela precisa da solidariedade da comunidade para recomeçar.

Segundo o delegado da Polícia Civil de Farroupilha, Fernando Cruz Alexandre, o crime aconteceu na Rua João Fabro Filho, no bairro Industrial, durante a madrugada do dia 13. O fogo destruiu totalmente a casa da mulher e ainda atingiu parcialmente a residência do lado.

Conforme o relato da vítima à reportagem, ela já tinha solicitado duas medidas protetivas contra o homem, sendo que, na segunda, ela tinha pedido o divórcio. Porém, ele não aceitou a separação e ateou fogo na casa.

No mesmo dia do incêndio, foi decretada a prisão preventiva do homem, que estava sendo procurado desde então. A mulher contou que pediu a terceira medida protetiva por ele estar foragido e ameaçando seus filhos.

Ao ser capturado na Capital nesta segunda, ele foi encaminhado ao sistema prisional. O suspeito responderá pelos crimes de incêndio, ameaças e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Ajuda para recomeçar

A residência que foi totalmente destruída era da própria vítima. No local, ela morava com o ex-companheiro e seus dois filhos, de 9 e 17 anos, que não estavam no local na hora do incêndio.

A mulher trabalha como auxiliar de limpeza e agora busca a ajuda da comunidade para recomeçar. Neste momento, está vivendo de aluguel, mas precisa de auxílio para comprar alimentos, produtos de higiene, roupas, colchões e móveis. Para colaborar, é possível fazer pelo pix: 5446049@vakinha.com.br