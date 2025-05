Polícia prende quatro pessoas envolvidas com tráfico de drogas em Antônio Prado e Ipê 

Uma ação da Polícia Civil de Ipê, com apoio da Brigada Militar de Ipê e de Campestre da Serra, resultou na prisão preventiva de quatro pessoas . A Operação Rebote ocorreu na manhã da quarta-feira (28) nas cidades de Antônio Prado e Ipê.

Conforme divulgado pelo delegado Rafael Keller, duas pessoas foram presas em Antônio Prado e outras duas em Ipê. Entre os presos estava uma advogada . Outros dois mandados de prisão também foram expedidos, contudo os indivíduos já estavam no sistema penitenciário.

A ligação do grupo com o tráfico de drogas foi comprovada durante as investigações da polícia, que duraram mais de seis meses.