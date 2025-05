Polícia Civil prende homem condenado por estupro de filha e enteada em Caxias do Sul 

Um homem de 54 anos foi preso nesta quarta-feira (7) pelo crime de estupro contra a própria filha e uma enteada, ambas menores de 14 anos, entre os anos de 1996 até 2009, no bairro Kayser, em Caxias do Sul. Ele estava foragido desde março de 2025 e foi sentenciado a uma pena de 24 anos e quatro meses de prisão.

O homem tinha uma ordem de prisão contra ele, expedida pela 3ª Vara Criminal, e foi localizado no bairro São Pelegrino pelos agentes da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caxias do Sul e do Departamento de Polícia Federal, através do Grupo de Capturas da Delegacia de Polícia Federal da cidade.