Polícia Civil investiga morte de ao menos quatro cachorros em Caxias do Sul

A Polícia Civil de Caxias do Sul investiga a morte de ao menos quatro cachorros no bairro Santa Catarina. Os casos são apurados pelo delegado Edinei Albarello, titular da 3ª delegacia.

Conforme Albarelo, dois boletins de ocorrência foram registrados somente neste mês. No entanto, o delegado informa que não pode dar mais detalhes sobre o caso para não atrapalhar as investigações. De acordo com ele, a causa das mortes ainda estão sob investigação.

O de Marília, um macho, morreu no dia 15, já a da mãe, uma fêmea, foi no dia 7. Além delas, uma vizinha também acabou perdendo o pet em caso semelhante. Elas registraram boletins de ocorrência.

— Todos morreram da mesma forma. Eles começaram a vomitar, alguns tiveram diarreia, e começaram a se debater como se tivessem sofrendo uma convulsão. O meu encontrei na sala, com vômito, se debatendo. Quando peguei para levar na veterinária, coloquei no meu colo, ele se debateu tanto que foi parar no chão do banco do passageiro, ele estava convulsionando muito. Na clínica deu tempo de reanimá-lo — conta Marília.