Receita apreende carga de vinhos avaliada em R$ 400 mil; garrafas estavam escondidas embaixo de abóboras 

Uma ação conjunta entre a Secretaria Estadual da Fazenda e Receita Federal, com apoio da Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal, resultou na apreensão de uma carga de cerca de três mil garrafas de vinhos . A operação aconteceu na sexta-feira (23), no posto fiscal de Passo do Socorro, em Vacaria .

Conforme divulgado pelas forças de segurança, um caminhão, com placas do Paraná, foi abordado no local para fiscalização. O veículo transportava uma carga de abóboras, contudo embaixo dos alimentos os fiscais encontraram as caixas com as bebidas.