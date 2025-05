Onze novas viaturas semiblindadas chegam em Caxias nesta sexta para uso do 12º BPM 

O 12º Batalhão de Polícia Militar (12° BPM) de Caxias do Sul receberá 11 novas viaturas semiblindadas nesta sexta-feira (23). Entre os veículos, 10 do modelo Corolla Cross, adquiridos por meio do programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg/RS), e uma Hilux, proveniente de um convênio com a Festa da Uva.

O Piseg é um programa que permite aos empresários destinarem até 5% do saldo devido de ICMS ao Estado para serem aplicados na compra de itens essenciais para o trabalho das forças de segurança. O valor arrecadado para o 12° BPM até o momento é de R$ 6,7 milhões. Parte desse valor foi utilizado na aquisição de 16 motocicletas, 15 viaturas SUV Corola Cross (somando as 10 que serão entregues na sexta) e oito fuzis 5.56 (modelo T4 Taurus), que devem ser entregues até o final do primeiro semestre.

O comandante do 12º BPM, tenente coronel Márcio Borba Fernandes, explica que as novas viaturas deverão ser destinadas para renovação de frota, sendo usadas no patrulhamento e atendimento às emergências:

— Considerando o desgaste da nossa frota, que são viaturas que não param 24 horas por dia, nós conseguiremos alcançar melhores condições de trabalho, pois são veículos novos e semiblindados.

O comandante salientou ainda que, em novembro de 2024, o 12° BPM recebeu o efetivo de cem novos policiais militares, sendo 79 aprovados no concurso realizado em 2023 e 21 remanejados de outras unidades da Brigada Militar do Estado.

Nesta quinta-feira (22), Fernandes também apresentou dados referentes à segurança pública e às ações da Brigada Militar no primeiro quadrimestre de 2025.

— Estamos conseguindo, pelo menos nesses primeiros quatro meses, resultados muito bons, principalmente na questão da redução dos crimes violentos, letais e intencionais, como homicídios, feminicídios e latrocínios — frisa o comandante.

Dados do primeiro quadrimestre (repassados pelo 12°BPM)